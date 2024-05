Canottaggio - l’otto femminile dell’Italia fa la storia | prima qualificazione di sempre alle Olimpiadi!

(Di martedì 21 maggio 2024) Una pagina didelitaliano è stata scritta a Lucerna. Per lavolta nellaci sarà un’imbarcazione del, dopo aver dominato la propria prova nel Preolimpico nelle acque svizzere. Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi timoniere hanno confermato il pronostico che si era già visto nella gara preliminare, che aveva segnalato una predominanza della squadra azzurro rifilando quasi cinque secondi alla Germania e quasi sei alla Cina. E anche oggi la gerarchia non è cambiata. Sin dai primi 500 metri le azzurre hanno potuto amministrare un vantaggio di un paio di secondi, tenuto comodamente ...

