Il sentiero rampante Una nuova proposta per scoprire la collina di Superga insieme all’economia circolare

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 21 maggio 2024) Pered immergersi nei tesori naturali dellatorinese, non lontani dal centro, sabato 25 maggio alle ore 16.30 verrà inaugurato il “”. Si parte da Corso Casale n. 438/16 , in quella straordinaria realtà chiamata Borgo Rubens , immersa nel parco naturale di. Un’iniziativa rivolta a tutti in particolare alle famiglie. Si tratta di un percorso ludico-educativo e interattivo di tre chilometri, definito un anello che pensa in. Un percorso che offrirà un’agevole opportunità, per torinesi e turisti, di vivere la natura e le bellezze verdi della nostra, a pochi passi dal centro, dominati da quella basilica che rappresenta un simbolo memorabile della nostra città. L’Associazione Rubens, con la collaborazione ...