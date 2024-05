Uomini e Donne - un ex tronista si sposa | il video della romantica proposta di nozze a New York

Uomini e Donne : Mario Cusitore alleato di Ernesto nel momento di difficoltà Ieri, durante la puntata di “ Uomini e Donne ”, è andata in scena una delle situazioni più attese dai fan del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro dello studio si è seduto Ernesto Russo, un cavaliere del trono over su cui erano emerse delle segnalazioni compromettenti. termometropolitico

La notizia è ufficiale, arriva da Mediaset e non esiste quindi margine di errore. Uomini e Donne si ferma , deciso già quale programma andrà a prendere il suo posto . La stagione in corso ha dato grandi spunti. Tra i protagonisti più seguiti sicuramente Ida Platano, che ha lasciato il trono senza una scelta. Nelle ultime ore è circolata una clamorosa notizia su Mario Cusitore. caffeinamagazine

Mario Cusitore si è espresso in merito all’abbandono di Ernesto Russo, educatamente mandato via dal trono over di Uomini e Donne da Maria De Filippi a causa di segnalazioni su una violazione del regolamento. Dopo la puntata del 20 maggio 2024 – in cui abbiamo visto l’addio del cavaliere – l’ex corteggiatore è tornato sui social per mandare un messaggio di solidarietà verso il suo ex rivale, essendo stato segnalato più volte anche lui.

anticipazionitv