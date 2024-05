Scosse a Pozzuoli - la notte delle detenute nel carcere appena evacuato

dopo la notte di forti scosse ai Campi Flegrei, con le persone che si sono riversate in strada, scegliendo spesso di dormire in auto, continuano le evacuazioni per precauzione di alcuni edifici sia pubblici che privati. dopo lo sgombero di 39 famiglie dalle loro abitazioni e l’annuncio delle scuole chiuse sarà Evacuato anche il carcere femminile di Pozzuoli, con all’interno 140 detenute.

È stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli dopo le scosse avvertite ieri ai Campi Flegrei. In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile rapidamente nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. Poco sonno comunque per tutti: c’è stato chi ha trascorso il tempo giocando a carte o chi è stato per l’intera notte con la radio accesa in attesa di avere notizie.

