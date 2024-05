Sofia Stefani - gli ultimi messaggi di Giampiero Gualandi | Non sopporto più questa pression - sono disperato

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Sofia Stefani , la ex vigilessa uccisa da un colpo di pistola partito dall’arma del collega ed ex amante, Giampiero Gualandi, all’interno della sede della polizia locale di Anzola, vicino Bologna. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora gli ultimi messaggi che i due si sono scambiati sul cellulare fino a martedì 14 maggio, due giorni prima dell’omicidio di cui l’uomo è accusato e per il quale è attualmente detenuto. thesocialpost

"Troppa pressione". Gli sms dell'ex comandante a Sofia Stefani - "Troppa pressione". Gli sms dell'ex comandante a sofia stefani - Le circostanze che hanno portato alla custodia cautelare di Giampiero Gualandi. Tanti i dettagli da chiarire sulla morte di sofia stefani ... ilgiornale

Omicidio Sofia Stefani, ex vigilessa uccisa con un colpo di pistola - Omicidio sofia stefani, ex vigilessa uccisa con un colpo di pistola - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero

Sofia Stefani uccisa dall’ex comandante Giampiero Gualandi ad Anzola dell’Emilia, gli ultimi messaggi di lui: “Non vivo più” - sofia stefani uccisa dall’ex comandante Giampiero Gualandi ad Anzola dell’Emilia, gli ultimi messaggi di lui: “Non vivo più” - Gli ultimi messaggi inviati dall'ex comandante Giampiero Gualandi a sofia stefani, la vigilessa morta ad Anzola dell'Emilia. tag24