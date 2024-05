San Pietro Clarenza - controlli alle attività commerciali | chiusa gastropescheria abusiva

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 21 maggio 2024)congiunti dei Carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania agli esercizidel comune di San, a tutela della salute dei consumatori. Al riguardo, l’ispettiva, mirata a verificare il rispetto della normativa vigente in ambito sanitario-alimentare, ha riguardato una pescheria che produceva anche “preparati” da asporto e che è stata sanzionata e. In particolare i Carabinieri, dopo aver effettuato l’ispezione igienico sanitaria presso i locali, hanno rilevato che il titolare, un pescivendolo 57 enne di Acireale, non aveva mai ottenuto la prevista registrazione sanitaria, indispensabile per chiunque operi in unacommerciale con sostanze alimentari, sia ...