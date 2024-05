Campi Flegrei - edifici stressati per le scosse Manfredi | Stadio Maradona e Mostra d’Oltremar - niente danni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) “Abbiamo intrapreso un intervento massiccio di sopralluoghi in tutte le strutture pubbliche nell’area di interesse, a partire dalla scuole sia di competenza del Comune che della Citta’ metropolitana”. Lo dice il sindaco di Napoli e della Citta’ metropolitana Gaetano, riferendosi ai controlli il giorno dopo ledi terremoto a Napoli e nel Napoletano dovute al bradisismo dei. “Io personalmente sono andato a fare alcuni sopralluoghi e fino ad oggi non sono stati rilevati– aggiunge – la stessa operazione si sta facendo sulle strutture sportive. Gia’ verificato loe lae. Le attivita’ sono in pieno svolgimento senza, al momento, aver evidenziatoalle ...