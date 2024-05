Stragi ’93 - generale Mori indagato a Firenze

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – IlMarioè stato iscritto nel registro degli indagati per lemafiose del 1993. A renderlo noto è lo stesso ufficiale dei Carabinieri, assolto dal processo trattativa Stato-mafia. “Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto, dalla Procura della Repubblica di, un avviso di garanzia con invito a comparire L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Firenze , 21 maggio 2024 – Svolta clamorosa nelle indagini per gli attentati di Firenze , Milano e Roma del 1993 , svolta resa nota dal generale dei carabinieri Mario Mori dopo aver appreso di essere indagato : «Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto, dalla Procura della Repubblica di Firenze , un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico». lanazione

