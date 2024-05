Festival di Cannes 2024 - un nude look davvero Bella e tutti gli altri outfit della settima serata

E al settimo red carpet di Cannes 2024 compare lui, l’eye-liner. Nero, intenso, eclettico, elegante e dark al contempo: gli aggettivi per descrivere la riga più famosa del make up si sprecano e ogni volta che diventa protagonista del trucco, è sempre un trionfo. Sottilissimo come il tratto essenziale di Bella Hadid, teatrale come quello di Coco Rocha o rock come quello sfoggiato dalla top Marlijn Hoek, siderale come per il make up di Diane Kruger, sul tappeto rosso di The Apprentice prima e The Shrouds poi, questo trucco ha mostrato tutta la sua versatilità.

