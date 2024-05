Richiesta d’arresto per Netanyahu e Gallant - Franci - Spagna e Belgio a favore Per Biden è ‘oltraggioso’ Russia | ‘Da Usa doppio standard’

La richiesta d’arresto di Netanyahu spacca l’Unione europea. Che la politica israeliana reagisse rabbiosamente alla richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere un mandato di arresto nei confronti del primo ministro di Israele, in quanto “ci sono ragionevoli elementi per credere che il premier israeliano Benjamin Netanyahu abbia compiuto crimini di guerra e contro l’umanità” era facilmente prevedibile. lanotiziagiornale

"La richiesta del procuratore della Corte Penale Internazionale di un mandato d'arresto contro i leader israeliani è scandalosa" : il duro commento arriva dal presidente degli Usa, Joe Biden . Nelle scorse ore il procuratore capo della Cpi, Karim Khan, alla Cnn ha annunciato l'intenzione di chiedere mandati d'arresto per presunti crimini di guerra contro il premier e il ministro della difesa di Israele, Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, oltre che per il leader di Hamas, Yahya Sinwar. liberoquotidiano

«La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati d'arresto per leader israeliani è vergognosa». È quanto afferma Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in cui condanna con forza il procuratore della Cpi , Karim Khan che ha chiesto alla Corte di autorizzare mandati di arresto per Benjamin Netanyahu, Yahya Sinwar e altri esponenti israeliani e di Hamas.

