Inter a 4 stelle con Zhang | la mossa vincente che realizza l’utopia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024)alle prese con importanti novità legate al futuro aziendale in base all’ultimadia poche ore dalla fine del suo “mandato”. Un’ultimacheessa in vista del riassetto ma ciò su cui bisogna soffermarsi è la grandeprecedente. Quella, sì,MILANO – In Lussemburgo sono le ultime ore del Suning Holdings Group nel ruolo di proprietario dell’a causa della scadenza del finanziamento triennale ancora non saldato. E in Lussemburgo significa anche in Cina e ovviamente in Italia. Cambia solo il fuso orario non il contenuto. Le novità attese da Nanchino, salvo clamorose sorprese dell’ultimissimo minuto firmate Steven, sono le stesse degli ultimi dodici mesi. Immobilismo e silenzio. E porte in ...