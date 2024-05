(Di martedì 21 maggio 2024) La stradailè sempre più in discesa per. Se nella conferenza stampa tenuta prima degli Internazionali d’Italia l’azzurro ha spiegato i motivi del suo forfait e non lasciava ben sperare in vista dello Slamno per il problema all’anca, adesso l’ottimismo è massimo. Secondo quanto riporta Sky Sport,sarebbe inda Montecarlo per raggiungere: ilcomincerà domenica e, dopo le cure al J Medical e gli allenamenti ripresi da sabato a Montecarlo, l’azzurro si reca in anticipo per prendere confidenza con i campi del Bois de Boulogne e avvicinarsi alla decisione di partecipare. L’intenzione forte di ...

"Buonasera everyone, my name is Jannik". Alexander Zverev di nuovo re di Roma dopo la sua vittoria di sette anni fa, nel 2017 scherza sul grande assente, Jannik Sinner , del quale ha preso alla grande il posto in campo, battendo Nicolas Jarry 6/4-7/5 ma anche nel cuore dei tifosi:"Quando gioco qui mi sento italiano". Scherza, ma si era emozionato un bel pò inginocchiandosi grato sulla terra battuta per il primo titolo 1000 conquistato dopo il terribile infortunio alla caviglia di due anni fa al Roland Garros. liberoquotidiano

Sinner al Roland Garros Ecco come sta Jannik, dal recupero alla partenza per Parigi: parte l'assalto allo Slam - sinner al Roland Garros Ecco come sta jannik, dal recupero alla partenza per Parigi: parte l'assalto allo Slam - jannik sinner si prepara per tornare in campo per il Roland Garros e, come riporta Sky Sport, è in viaggio verso Parigi per prendere parte al torneo che si tiene sulla terra rossa. ilgazzettino

Jannik Sinner viaggia spedito verso il Roland Garros: oggi la partenza per Parigi - jannik sinner viaggia spedito verso il Roland Garros: oggi la partenza per Parigi - La strada verso il Roland Garros è sempre più in discesa per jannik sinner. Se nella conferenza stampa tenuta prima degli Internazionali d'Italia ... oasport

Sinner al Roland Garros: la notizia che rende felici i tifosi - sinner al Roland Garros: la notizia che rende felici i tifosi - Altre buone novità sulle condizioni dell'altoatesino, numero due al mondo, che è partito verso Parigi: tutti i dettagli ... corrieredellosport