Leva obbligatoria di 6 mesi - proposta di legge della Lega depositata alla Camera

Negli ultimi anni, il dibattito sulla reintroduzione della Leva obbligatoria ha ripreso vigore in diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Il 3 maggio, durante l'adunata degli Alpini a Vicenza, il vicepremier Matteo Salvini ha proposto una forma di servizio militare obbligatoria della durata di sei mesi per ragazzi e ragazze, finalizzato al servizio della comunità su base regionale. panorama

La leva obbligatoria potrebbe tornare in Italia, seppur ridotta a sei mesi. A ipotizzarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che però, come spesso capita, si è dovuto scontrare con chi la pensa diversamente da lui. Nello specifico, infatti, è stato il collega di governo Guido Crosetto, ministro della Difesa, a frenare la guida del Mit, sottolineando come l’idea potrebbe avere sì senso, ma non per l’esercito.

quifinanza