Il discorso sessista di Harrison Butker | “La vita delle donne inizia con matrimonio - figli e il ruolo di casalinga”

Discorso sessista del giocatore di football: "Mia moglie si realizza da casalinga" - Discorso sessista del giocatore di football: "Mia moglie si realizza da casalinga" - Harrison butker è stato invitato dal preside del Benedectine College , una scuola cattolica privata del Kansas, per tenere un discorso nel corso della cerimonia di diploma degli studenti. Nel corso ... tg.la7

Il calcio da tre punti di Harrison Butker su aborto, eutanasia e utero in affitto - Il calcio da tre punti di Harrison butker su aborto, eutanasia e utero in affitto - Il campione dei Kansas City Chiefs parla di famiglia, vita e "pride" ai laureandi di un college cattolico. Ma la cosa non piace a Nfl, giornalisti liberal e suore. Studenti entusiasti e record di magl ... tempi

Nfl, il discorso sessista di Harrison Butker: “La vita delle donne inizia quando sono mogli e madri” - Nfl, il discorso sessista di Harrison butker: “La vita delle donne inizia quando sono mogli e madri” - Polemiche negli Stati Uniti dopo il discorso di Harrison butker, kicker dei Kansas City Chiefs freschi vincitori dell'ultimo Super Bowl di football americano, ... lapresse