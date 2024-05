Kroos si ritira - non rinnova con il Real Madrid | l’ultima partita in carriera sarà con la Germania

È UFFICIALE, Toni Kroos si ritira dopo l’Europeo - È UFFICIALE, Toni kroos si ritira dopo l’Europeo - È UFFICIALE, Toni kroos si ritira dopo l'Europeo. L'annuncio ufficiale del fuoriclasse del Real Madrid e della Germania ... calciomercato

