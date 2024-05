Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Le due ammiraglie ed il quattro senza maschile volano ai Giochi!

(Di martedì 21 maggio 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per iappare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la predii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

Il quattro senza senior maschile dell’Italia, composto da Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, già medaglia d’argento agli Europei, vince a mani basse sul Lago Rotsee la regata finale di qualificazione olimpica e vola a Parigi 2024: a Lucerna, in Svizzera, l’imbarcazione azzurra tiene la testa della gara dall’inizio alla fine ed approda senza patemi ai Giochi. oasport

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la pre senza di tutti i Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). oasport

Grande festa per la World Triathlon Championship Series Cagliari 2024 - Grande festa per la World Triathlon Championship Series Cagliari 2024 - Tutto pronto a Cagliari per la grande festa di apertura della World Triathlon Championship Series 2024. Dopo la spettacolare edizione dello scorso anno - che ha visto oltre duemila spettatori prendere ... sport.tiscali

Nations League, Italia subito al top in Brasile: obiettivo Giochi - Nations League, Italia subito al top in Brasile: obiettivo Giochi - Tocca all’Italia maschile esordire nella Vnl alla ricerca del pass per parigi 2024 sfuggito lo scorso autunno. Gli azzurri di Fefé De Giorgi devono infatti qualificarsi grazie al ranking e il percorso ... gazzetta

Sestriere: grande partecipazione all’incontro con gli esercenti promosso dal Comune in collaborazione con la Sestrieres S.p.a. - Sestriere: grande partecipazione all’incontro con gli esercenti promosso dal Comune in collaborazione con la Sestrieres S.p.a. - Sestriere: grande partecipazione all’incontro con gli esercenti promosso dal Comune in collaborazione con la Sestrieres S.p.a. lagendanews