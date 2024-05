Premierato - Casellati | ostruzionismo opposizioni è schiaffo a Carta

(Di martedì 21 maggio 2024) Madrid, 21 mag. (askanews) – “Con molta delusione mi sono trovata di fronte a 2600 emendamenti in commissione e 3mila in aula, senza nessuna proposta di carattere alternativo. Oggi c’è un forte, trattare così la Costituzione diventa una specie di. Non si tratta così una riforma dopo una ricerca continua di un punto di caduta e una condivisione”. Lo ha detto la ministra delle Riforme, Elisabetta, parlando dela un evento sul Made in Italy organizzato da Affaritaliani.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

