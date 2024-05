Anticipazioni Il Volo – Tutti per uno | gli ospiti di stasera 21 maggio

Lo show Il Volo Tutti per Uno torna nella splendida cornice dell’Arena di Verona 2024. Il trio italiano più famoso al mondo composto da Piero Barone, Gianluca Ginoblee Ignazio Boschetto è pronto per la seconda puntata trasmessa in esclusiva su Canale 5. Ecco Tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 21 maggio 2024. Il Volo Tutti per Uno 2024, gli ospiti e la scaletta della seconda puntata del 21 maggio all’Arena di Verona martedì 21 maggio 2024 dalle ore 21.

La prima puntata in onda martedì 14 maggio ha incollato su Canale 5 2.632.000 spettatori facendo registrare all’ammiraglia Mediaset il 18.95% di share. Il grande show Il Volo Tutti Per Uno si prepara al bis martedì 21 maggio, in prime-time con la partecipazione di Federica Panicucci. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto portano, infatti, sul piccolo schermo oltre due ore di musica celebrando 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

