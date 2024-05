Queer | il film di Guadagnino con Daniel Craig sarà presentato a Venezia 2024

Come vi avevamo detto poche settimane fa, uno dei prossimi progetti in ballo per Luca Guadagnino sarà After the hunt, pellicola con protagonista Julia Roberts. A quanto rivela Deadline in esclusiva, anche Andrew Garfield dovrebbe far parte del cast del film scritto da Nora Garrett e diretto da Guadagnino. La produzione, messa in campo da Amazon MGM Studios, dovrebbe partire questa estate.

