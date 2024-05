Trovato con mezzo chilo di droga - arrestato ad Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoArresti domiciliari per un 27enne diin possesso di quasiditra hashish e marijuana dagli agenti della Squadra Mobile. Nel corso di un controllo stradale, all’interno della sua auto è stata trovata una busta contenente marijuana. Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto in camera da letto altri trecento grammi di hashish e 182 di marijuana. Il giovane, nel corso dell’udienza davanti al gup del Tribunale di, ha detto di utilizzare laa scopo terapeutico e per esclusivo uso personale, ma la presenza di bustine contenenti, già confezionate sequestrate nell’abitazione ha indotto il magistrato a confermare l’arresto per spaccio di ...