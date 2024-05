Servizio militare obbligatorio | pronto il disegno di legge

(Di martedì 21 maggio 2024) Adesso è nero su bianco. Ildidella Lega per il ripristino dell’obbligo del. Il titolo è “Istituzione dele civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina”. Il testo firmato da Eugenio Zoffili, deputato vicino alla segreteria e membro della Commissione Difesa della Camera, prevede l’opzione tra la formazionee un impiego di tipo civile. Sarebbero 6 mesi obbligatori per ragazzi e ragazze dai 18 ai 26 anni. L’iniziativa segue quella, sempre della Lega, che riguarda il progetto disui riservisti italiani, da costituire sul modello israeliano. Lo scorso febbraio il partito del vicepremier ha avanzato la proposta di ...

