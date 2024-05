Luca Tommassini e il rapporto con il padre | La violenza a casa un fatto quotidiano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 maggio 2024)ha vissuto uncomplicato con ilprotagonista di violenze domestiche nei suoi confronti e sulla madre quando era un bambino, Oggi il coreografo sarà ospite della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Il 54enne sin dall’infanzia ha subito tra le mura diunviolento che ha segnato i primi anni di vita del ballerino e coreografo. Sulle pagine di Vanity Fair aveva raccontato: “La, anostra, era un. Sono stato cresciuto a schiaffi e pugni. Quando non mi maltrattava, miomi ignorava. Non mi ha mai ...