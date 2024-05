Kate Middleton al momento non tornerà al lavoro | le ultime notizie

(Di martedì 21 maggio 2024) La principessa continua a seguire da vicino i progetti che le sono cari, specie quelli che riguardano la prima infanzia, ma per ilnon è previsto un suo ritorno sulla scena pubblica. La rivedremo quando avrà l'ok da parte dei medici

Nel momento più difficile per la Corona, con Re Carlo che sta combattendo contro il cancro e Kate Middleton che sta facendo una lunga convalescenza dopo un importante e non meglio specificato intervento all'addome, Meghan Markle ha lanciato una sua linea di lusso nel settore lifestyle utilizzando i titoli reali, con il benestare ovviamente del marito il principe Harry . liberoquotidiano

Chissà se in queste ore il telefono di William , o quello di Harry, è suonato. Due parole gentili, in un momento così inatteso e difficile per il principe erede al trono, sarebbero la cosa più giusta e naturale. Oltre gli odi, oltre le formalità, oltre la storia. Nel giro di un paio d’anni sono fuggiti negli Stati Uniti fratello e cognata, se ne sono andati il nonno Filippo e l’amata nonna regina Elisabetta. ilfattoquotidiano

Una vita sulle quattro ruote. Non quelle di un’auto, ma di uno skateboard . Alessandro Mazzara è un giovane prodigio, arrivato ai livelli più alti di questo sport quando era solo un ragazzino. Con il tempo, quello che era iniziato solamente come un gioco si è trasformato in qualcosa di grande, a tal punto da non poter essere più ignorato: “A 18 anni ho realmente capito che era il mio momento. ilfattoquotidiano

Kate Middleton, il primo aggiornamento sulla salute della principessa dall'annuncio del tumore - kate Middleton, il primo aggiornamento sulla salute della principessa dall'annuncio del tumore - «Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico», ha dichiarato un portavoce di Palazzo Il pubblico non rivedrà a breve il volto di kate Middl ... informazione

Quando tornerà la Principessa Kate Middleton agli impegni pubblici e di cosa si occupa ora - Quando tornerà la Principessa kate Middleton agli impegni pubblici e di cosa si occupa ora - Sospesi, ancora per il momento, gli impegni pubblici di kate Middleton, che svolge periodici controlli dopo l’intervento cui si è sottoposta a gennaio a causa di un tumore. Uno dei prossimi impegni in ... ildigitale

Kate Middleton non torna agli impegni pubblici: preoccupazione durante la chemio - kate Middleton non torna agli impegni pubblici: preoccupazione durante la chemio - La principessa kate Middleton non tornerà ancora agli impegni pubblici a causa degli effetti collaterali della chemioterapia. donnaglamour