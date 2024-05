The Idea of You - la casa di Anne Hathaway è ora disponibile per l’affitto

tanto tuonò che… non piovve. Cannes 2024 doveva essere l’edizione del #MeToo (pardon, del Moi Aussi! Un tema molto più sentito in Francia che in Italia), ci si aspettavano rivelazioni sensazionali sui grandi nomi del cinema d’Oltralpe coinvolti in casi di abusi, il Festival aveva persino attrezzato un team “di pronto intervento” in grado di gestire le emergenze e, invece, rien du tout.

Roma, 11 maggio 2024 – Esiste un filo rosso che collega il genere fanfiction, Harry Styles, Anne Hathaway e la nuova commedia romantica di cui è protagonista, 'The Idea of You', uscita su Prime Video il 2 maggio e già sulla bocca di tutti. O forse no? Andiamo con ordine. Ho visto lei che bacia lui (molto più giovane di lei) Hathaway – ancora identica ai tempi di 'Il diavolo veste Prada', 18 anni fa – interpreta Solène, una mamma di 40 anni, divorziata da un uomo che l'ha lasciata per mettersi con una ragazza più giovane, che accompagna la figlia adolescente al Coachella, il festival musicale (che esiste davvero) che ogni anno richiama celebrità e glamour vibes nell'omonima Coachella Valley californiana.

