Bonus gite scolastiche fino a 150 euro - domande entro il 31 maggio

Da oggi 27 marzo e fino al 31 maggio 2024 sono riaperte le domande per richiedere il Bonus gite scolastiche fino a 150 euro . Il MIM ha stanziato 50 milioni di euro per agevolare le studentesse e gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado provenienti da famiglie con ISEE fino a 15.000 euro . L'articolo Bonus gite scolastiche fino a 150 euro , al via le domande. orizzontescuola

A partire dal 27 marzo , le famiglie con figli alle scuole medie superiori, con un ISEE fino a 15mila euro annui, possono richiedere il Bonus gite scolastiche 2024.Il Ministero dell’Istruzione del Merito (MIM) ha recentemente disposto la riapertura di una finestra temporale per la presentazione delle richieste di agevolazione volte a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l’anno scolastico 2023 / 2024. leggioggi

Riapertura delle domande per richiedere il Bonus gite scolastiche entro il 31 maggio . Le domande si compilano e si inoltrano sulla piattaforma ministeriale Unica. L’agevolazione permette agli studenti beneficiari di ottenere una riduzione dei costi da sostenere per partecipare a visite didattiche e viaggi di istruzione. Si tratta di uno "sconto" ai costi per la partecipazione ai viaggi di istruzione, eventualmente organizzati dalla scuola. orizzontescuola

