Tabellone Wta Rabat 2024 | risultati e accoppiamenti - presenti Bronzett - Cocciaretto e Trevisan

Il Tabellone del torneo Wta di Rabat 2024 , il 250 in Marocco sulla terra rossa: ecco i risultati e gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Ci sono tre azzurre ai nastri di partenza: si tratta di Lucia Bronzetti , Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan , che vista la qualità non eccelsa di questo torneo possono davvero pensare di fare tanta strada. sportface

Diventano cinque le giocatrici italiane all’interno del tabellone principale del WTA 250 di Rabat, in Marocco. Oltre a Lucia Bronzetti (detentrice del titolo), Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, infatti, si aggiungono Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello, passate con successo dalle qualificazioni. La classe 2000 di Torre del Greco va a prendersi il main draw dopo aver sconfitto al primo turno la francese (in caduta libera) Kristina Mladenovic per 6-2 6-1 e, al secondo, la messicana Victoria Rodriguez per 6-4 6-3.

