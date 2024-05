Il Verona conquista la SALVEZZA | i tifosi gialloblu FESTEGGIANO in aeroporto all’arrivo della squadra

Il programma del 37° e penultimo turno della Serie A 2023-2024 di Calcio maschile si è chiuso quest’oggi con lo svolgimento di due posticipi che hanno emesso un verdetto importante nella zona bassa della classifica, rendendo inoltre più chiara la situazione nella bagarre per la terza piazza (con possibili implicazioni legate ad un eventuale sesto posto in Champions League nel caso in cui l’Atalanta vincesse la finale di Europa League). oasport

La Marca: "Folorunsho prezioso per il Napoli. Kvara Solo Pulisic segna di più" - La Marca: "Folorunsho prezioso per il Napoli. Kvara Solo Pulisic segna di più" - Su Folorunsho: “Stagione importante per questo centrocampista che è stato uno dei leader del verona, che ha raggiunto una strepitosa salvezza per la quale bisogna fare i complimenti a Baroni. areanapoli

Serie A, Hellas Verona in festa per la salvezza raggiunta - Serie A, Hellas verona in festa per la salvezza raggiunta - Per come si erano messe le cose a gennaio, in pochi ci avrebbero scommesso: oltre ai problemi giudiziari del patron Setti, la rosa era stata stravolta dal calciomercato, con partenze eccellenti e arri ... rainews

Verona: una salvezza che vale uno scudetto - verona: una salvezza che vale uno scudetto - Ora è tutto vero: il verona è riuscito nell`impresa ed anche l`anno prossimo sarà una squadra da Seria A. La gioia che ha inondato e che tutt`ora inonda le strade. calciomercato