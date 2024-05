Scarlett Johansson contro ChatGpt Ha rubato la mia voce

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 –minaccia azioni legaliOpenAI per l’uso non autorizzato della suasul software. L’azienda di Sam Altman, tra le più importanti nel settore, sta lavorando per disattivare ladell’attrice, che nel 2013 era diventata il simbolo dell’interazione tra uomo e tecnologia grazie al film “Her”. ll colosso dell'intelligenza artificiale ha affermato in un post sul suo blog che lain questione, chiamata “Sky”, era basata su quella naturale di un'altra attrice professionista. “Crediamo che le voci dell'intelligenza artificiale non dovrebbero imitare deliberatamente ladistintiva di una celebrità – ha affermato OpenAI – Ladi Sky non è un'imitazione di ...

