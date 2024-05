Caccia all’evaso in Francia - maxi operazione per catturare Mohamed Amra

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – E' passata una settimana dall'evasione nel sangue di, liberato dopo un assalto al furgone che lo trasportava e che è costato la vita a due agenti di polizia mentre altri tre sono rimasti feriti. ''E' in corso un'indagine straordinaria'' che ha portato a individuare ''indizi seri'' per arrivare alla sua cattura, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel ...

Mohamed Amra , l’uomo evaso nel sanguinoso assalto a un furgone della penitenziaria su un’autostrada francese, ha una lunga storia di condanne per crimini violenti iniziate quando aveva solo 15 anni. Trentenne di Rouen, nel nord-ovest della Francia , noto come «La Mouche» (La Mosca), «è molto noto alla magistratura», ha detto ai giornalisti il procuratore capo di Parigi Laure Beccuau. gazzettadelsud

Le impressionanti immagini dell'assalto al furgone penitenziario che trasportava il detenuto Mohamed Amra (detto “la mosca”) in Francia ripreso dalla telecamera di sorveglianza del casello autostradale di Incarville. Almeno 2 agenti sono stati uccisi e altri 3 sono rimasti feriti e il detenuto è fuggito con gli assalitori. Per rintracciarli è stato attuato un piano speciale. quotidiano

(Adnkronos) – E' passata una settimana dall'evasione nel sangue di Mohamed Amra , liberato dopo un assalto al furgone che lo trasportava e che è costato la vita a due agenti di polizia mentre altri tre sono rimasti feriti. ''E' in corso un'indagine straordinaria'' che ha portato a individuare ''indizi seri'' per arrivare alla sua cattura, […] periodicodaily

Caccia all'evaso in Francia, maxi operazione per catturare Mohamed Amra - Caccia all'evaso in Francia, maxi operazione per catturare mohamed amra - L'uomo è latitante da una settimana. Procuratore: "Indizi attendibili" per la cattura ... adnkronos

L’assalto mortale al furgone della Polizia Penitenziaria francese: polemiche sulla scarsa preparazione e sullo scarso armamento degli agenti - L’assalto mortale al furgone della Polizia Penitenziaria francese: polemiche sulla scarsa preparazione e sullo scarso armamento degli agenti - Due agenti vengono uccisi, mentre altri tre restano feriti, uno gravemente. Il commando armato libera mohamed amra, tenta di incendiare la Peugeot nera e fugge con altre due auto. L’intera operazione ... poliziapenitenziaria

Chi è "La Mosca", l'evaso più ricercato di Francia dopo l'assalto al furgone - Chi è "La Mosca", l'evaso più ricercato di Francia dopo l'assalto al furgone - mohamed amra, l'uomo evaso dopo il sanguinoso assalto a un furgone della penitenziaria di un'autostrada francese, ha una lunga storia di condanne ... affaritaliani