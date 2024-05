Priori - Ehsan Soltani | La vera svolta? Il Khomeini moderato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Le speranze che qualcosa cambi nell'Iran del dopo Ebrahim Raisi sono davvero poche. «Lapartita non sarà quella che vedremo fra cinquanta giorni per l'elezione del nuovo presidente ma quella per la successione della guida suprema della teocrazia iraniana, il Grande Ayatollah una partita nella quale Raisi all'interno del Consiglio degli Esperti (Khobreagan, ndr.) aveva fatto fuori ogni possibile concorrenza, ultimo l'ex presidente Rohani che era stato messo fuori dai giochi lo scorso mese di marzo... Evidentemente però il nocciolo duro del potere non aveva previsto l'intervento della mano di Dio!». A spiegare a Libero le dinamiche di ciò che accadrà a Teheran all'indomani dell'incidente aereo nel quale hanno perso la vita il presidente della Repubblica islamica è, 38 anni, oggi imprenditore in Alto Adige, ma in ...