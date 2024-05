Torna Metti in piazza lo sport

Bologna , 19 maggio 2024 – Non si ferma la festa della squadra e della città per la splendida qualificazione del Bologna alla Champions League. L’appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 22 maggio a partire dalle 19,30 quando andrà in scena la grande parata del pullman scoperto con a bordo i giocatori rossoblù. Il mezzo inizierà il tour della città dal piazza le antistante la Curva Bulgarelli per raggiungere piazza Maggiore dove la squadra festeggerà questa fantastica stagione insieme a tutti i tifosi. ilrestodelcarlino

Roma, 20 mag. (askanews) – Al via domani da Piazza Maggiore a Bologna il tour “In Fedeltà la Linea c’è” dei CCCP- Fedeli alla linea. Giovedì 23 maggio si terrà la seconda tappa del tour al Carroponte di Sesto San Giovanni, per un’anteprima del Mi Ami Festival. Il concerto inizialmente previsto il 23 maggio al Circolo Magnolia (Mi), in seguito alle numerose richieste è stato spostato al Carroponte (inizio concerto alle 21). ildenaro

Bologna , 20 maggio 2024 - Manca poco, pochissimo, alla prima data del tour di reunion dei Cccp in piazza Maggiore . Domani, martedì 21 maggio, la band di Reggio Emilia salirà sul palco bolognese per ‘In Fedeltà la Linea c’è’. Concerto organizzato da Estragon e confermato anche in caso di pioggia (qui le previsioni del tempo), lungo due ore e mezza, senza gruppo spalla, e per il quale gli 8. ilrestodelcarlino

Una nuova ambulanza per il territorio di Bagnoregio e Lubriano - Una nuova ambulanza per il territorio di Bagnoregio e Lubriano - La Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnoregio e Lubriano inaugura una nuova ambulanza con una cerimonia ufficiale in programma per sabato 25 maggio. orvietonews

Pieve Santo Stefano, concerto di fine anno degli studenti - Pieve Santo Stefano, concerto di fine anno degli studenti - Ad esibirsi saranno circa 60 ragazzi con flauti, tastiere e glockenspiel, accompagnati dall'intero corpo bandistico pievano. L'evento si terrà venerdì 24 maggio in piazza della Collegiata alle ore ... arezzonotizie

Torna Metti in piazza lo sport - Torna Metti in piazza lo sport - Coinvolgimento, divertimento e svago. Saranno questi gli ingredienti della XV edizione di “Metti in piazza lo Sport”, l’iniziativa dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in programma sabato 25 maggio al p ... lanazione