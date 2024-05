Kroos annuncia l’addio al calcio! Il congedo del campione tedesco

(Di martedì 21 maggio 2024) Toniappenderà le scarpette al chiodo al termine di questa stagione. Il fuoriclassedel Real Madrid lo ha da pocoto. ADDIO ALsmetterà colgiocato. Lo hato ufficialmente lo stesso centrocampistadai canali del Real Madrid. Per l’asso del centrocampo di Ancelotti adesso le ultime partite con le Merengues, con tanto di finale di Champions League da giocare a Wembley contro il Borussia Dortmund. Poi a giugno partirà l’Europeo in Germania e quella sarà l’ultima kermesse in carriera di. La carriera delè strepitosa: tre Bundesliga, tre coppe di Germania, due supercoppe di Germania, quattro titoli di Liga, quattro supercoppe di Spagna, una coppa di ...

