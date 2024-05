No - nemmeno la Gioconda è un’opera immortale | perché anche la Monna Lisa come tutti i classici potrebbe finire nell’oblio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Isono opere immortali? Maper sogno. Contrariamente alla vulgata comune, un nuovo libro dello storico dell’arte Luca Nannipieri (Che cosa sono i, ed. Skira Arte, 136 pagg., 20 euro) mette a fuocol’universalità e l’immortalità siano due grandi equivoci intorno alle opere degli uomini. Il volume è in uscita il 24 maggio ed è in programma una serie di conferenze a Tivoli, Pisa, Pietrasanta, Vercelli, Biella, Firenze, Bassano Del Grappa, Massa. Confrontandosi con il pensiero di alcuni tra coloro che hanno riflettuto sulla durevolezza o meno del segno umano, da Eraclito a Oscar Wilde, da Walter Benjamin a Umberto Eco, e spaziando in varie categorie d’espressione, dall’arte alla letteratura, dall’architettura alla moda, dalla cucina alla toponomastica, il saggio documenta ...