Scuola è diventata "centro di cura della società per disagio, malessere e fragilità di alunni, docenti, famiglie". INTERVISTA ad Irene Marcellino (Di domenica 2 aprile 2023) Parte da Palermo l'appello forte e deciso per una maggiore apertura della Scuola al terzo settore, al territorio, complessivamente alla comunità. Un appello che, in qualche modo, è frutto di un'esperienza consolidata di attenzione ai bisogni della propria utenza: degli alunni e dei genitori. Un appello che viaggia sul filo della maggiore e più consapevole adesione alle pratiche inclusive e a quelle della progettualità condivisa. Condivisa con il terzo settore, con il mondo dell'imprenditoria e della cultura. E lo facciamo INTERVISTAndo un dirigente che, in questi anni, non ha fatto mancare, alla sua Scuola, progettualità. Progetti non solo attivati con le risorse regionali, nazionali e comunitarie ma anche ricorrendo al terzo settore e ...

