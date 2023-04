Samuel Peron e gli insulti ricevuti: "Durante la mia infanzia ho subito del bullismo perché amavo la danza!" (Di sabato 1 aprile 2023) Il ballerino di Ballando con le Stelle in un'intervista a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha rivelato di aver ricevuto insulti molto gravi a causa della sua passione per la danza. Vediamo insieme cosa ha raccontato. Leggi su comingsoon (Di sabato 1 aprile 2023) Il ballerino di Ballando con le Stelle in un'intervista a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha rivelato di aver ricevutomolto gravi a causa della sua passione per la danza. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerryGaldieri1 : Anche @Novella_2000 riporta la rivelazione di Samuel Peron sul BULLISMO che ascolteremo stasera a in seconda serata… - ReignOfTheSerie : Gli ospiti della puntata in onda sabato 1° aprile 2023 a Ciao Maschio saranno: Antonino, Alessio Vassallo, Samuel P… - bizcommunityit : Samuel Peron rivela il bullismo subito da bambino #CIO - maryroma70 : RT @ViVaRai2Off: Karaoke con @giuliast4bile, Samuel Peron e finale a sorpresa di Ruggiero: una cosetta semplice per chiudere la settimana d… - DaveLoruxury : Il bullismo di tipo omofobico traumatizza tante persone, anche tantissime di quelle che non si riveleranno essere o… -