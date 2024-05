Ascoli retrocesso in C - scontri nel dopo-gara | agenti ferit - mezzi danneggia -i, lanci di pie -re, bottiglie e mattoni

SERIE B, Parma e Como salgono in A. Ternana ai play-out - SERIE B, Parma e Como salgono in A. Ternana ai play-out - Sono arrivati i primi verdetti in Serie B, in attesa dei play-off e play-out che decideranno chi salirà in Serie A e chi invece retrocederà in C. Il Parma conclude al primo posto con ...

Come funzionano i play-out di Serie B Calendario, squadre partecipanti e formula - Come funzionano i play-out di Serie B Calendario, squadre partecipanti e formula - Come funzionano i play-out di Serie B Andiamo a scoprire nel dettaglio la formula, il calendario e le squadre partecipanti.

Como in A dopo 21 anni, botte ad Ascoli per la retrocessione e Bari ai playout: i verdetti della Serie B - Como in A dopo 21 anni, botte ad ascoli per la retrocessione e Bari ai playout: i verdetti della Serie B - Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie B. L’ultima giornata ha congelato definitivamente la classifica e sancito gli ultimi verdetti. Complice la sconfitta del Venezia (2-1) sul campo del ...