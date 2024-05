Lazio Empoli - OUT Luis Alberto per la gara dell’Olimpico Molte NOVITA’ in ottica FORMAZIONI

(Di sabato 11 maggio 2024), ecco l’ultimo reportage per quanto concerne l’allenamento dei biancocelesti in vista dellaOrmai ci siamo domani latorna in campo per lainterna di campionato contro l’, fondamentale per la corsa europea biancoceleste. Per lacontro i toscani però Tudor non avrà a disposizioneil quale era assente durante

"Abbiamo bisogno di vincere questa gara per staccare quelli dietro", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO - Una sfida fondamentale per la corsa Champions League, con il temuto effetto testacoda da evitare. L'Atalanta sfiderà domani l'Empoli , una ...

di Simone Cioni Se a Lecce la sensazione è che si potesse fare molto di più, stavolta l’ Empoli esce sconfitto dal Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta , con l’onore delle armi. Prima di tutto per il valore dell’avversario, poi per ...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Frosinone : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Verona e Fiorentina si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Il match si ...

LAZIO - Tudor esclude Luis Alberto dai convocati per il match contro l'Empoli - LAZIO - Tudor esclude Luis Alberto dai convocati per il match contro l'empoli - Luis Alberto non prenderà parte al match tra Lazio e empoli. Lo spagnolo non è stato convocato da Igor Tudor per scelta tecnica: una decisione che sta facendo già discutere.Ecco la lista completa:Port ...

Lazio, la probabile formazione contro l'Empoli: Luis Alberto out per scelta tecnica - Lazio, la probabile formazione contro l'empoli: Luis Alberto out per scelta tecnica - A centrocampo a destra Lazzari, a sinistra Marusic e in mezzo al campo la coppia Kamada-Guendouzi. Con l'assenza di Luis Alberto, che non è convocato per scelta tecnica, Zaccagni e Felipe Anderson ...

Roma: ancora uno stop per Spinazzola, lesione al flessore - Roma: ancora uno stop per Spinazzola, lesione al flessore - Lesione al flessore della gamba destra per Leonardo Spinazzola. Lo fa sapere il club giallorosso a seguito degli accertamenti svolti dal calciatore della Roma dopo esser stato costretto a uscire al 20 ...