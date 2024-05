Premier League 2023 2024 - Manchester City senza problemi | poker al Fulha - titolo più vicino

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutto facile per il, che nell’anticipo della trentasettesima giornata dellaha battuto 4-0 ilm a Craven Cottage. Un successo che consente ai Citizens di Pep Guardiola di tornare in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull’Arsenal, impegnata domani con lo United. Decisivo sarà probabilmente il match che ilaffronterà martedì sera contro il Tottenham: in caso di vittoria ilpotrebbe mettere una serie ipoteca sul. La cronaca – Al 13? ilpassa già in vantaggio con Gvardiol, che si inventa una bella combinazione con De Bruyne freddando poi Leno con il destro. L’inizio ...

