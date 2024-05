Clamoroso all’Eurovision - squalificato il favoritissimo concorrente olandese Joost Klein

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo le contestazioni alla cantante israeliana Eden Golan e il divieto di esporre bandiere palestinesi, infuriano altre polemiche sull’Eurovision di questa edizione. Nell’occhio del ciclone ci è finito, cantante rappresentante dell’Olanda,a poche ore dalla finale. La notizia era nell’aria ed è stata confermata in un comunicato dagli organizzatori dell’Eurovision che recita così: “L’artistanon parteciperà alla Finale di quest’anno dell’Eurovision Song Contest”. Il cantante, che era tra i superfavoriti con la sua “Europapa” che ha scalato numerose posizioni tra le canzoni più ascoltate su Spotify, non si è presentato alle prove venerdì scorso alimentando le voci di una sua possibile squalifica....

