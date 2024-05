LIVE Napolitano-Shang 6-7 - 1- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | enormi rimpianti per l’andamento del 1° set

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NARDI-RUNE DALLE 20.30 1-1 Chiude di rovescio. 40-15 Slice vincente. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 FUORI il dritto lungolinea del cinese! 15-0 Servizio vincente. 1-0 A quindici l’azzurro, partenza convincente in avvio di 2° set. 40-15 Molto bene l’azzurro in spinta con il rovescio, chiude a rete. 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Dritto vincente dal centro di. Cambio di ritmo fulminante. 15-0 Si sposta di dritto ma si aggrovitola su se stesso e sbaglia il cinese.7-6(3)! Largo il rovescio lungolinea dell’azzurro. Cede il primo set, che aveva ...

È un sabato di campagna elettorale pieno di incontri per Matteo Salvini , a cui si aggiungono le presentazioni del suo ultimo libro, Controvento. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, quando non incontra di persona i suoi elettori, cerca di ...

Serie A, dove vedere Juventus-Salernitana streaming live e diretta TV: Sky o DAZN - Serie A, dove vedere Juventus-Salernitana streaming live e diretta TV: Sky o DAZN - Juventus-Salernitana streaming live e diretta TV, dove vedere il match di Serie A in programma domenica 12 maggio alle ore 18:00.

Arnaldi Jarry 26 67 all'ATP Roma 2024: gli highlights del match - 13:22 Termina qui la nostra diretta live testuale di Arnaldi- ...

Serie A – Milan-Cagliari: la partita di San Siro in diretta | LIVE News - Serie A – Milan-Cagliari: la partita di San Siro in diretta | live News - Fikayo Tomori, con ogni probabilità, non prenderà parte alla partita tra il Milan è il Cagliari. O almeno non dal primo minuto per una esclusione che fa rumore. Il… Leggi ...