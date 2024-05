Addio a Luciano Di Bacco - fotografo di Dagospia

(Di sabato 11 maggio 2024) Erano sue le immagini della storica e molto letta rubrica 'Cafonal' È morto nella notte, per una emorragia cerebrale, ilromanoDi, che con le sue foto ha raccontato gli eventi e la mondanità della Capitale. Diaveva 68 anni, lascia una moglie. Dal 2012 era ilufficiale di

