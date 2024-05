Stalkerizza la ex e le cosparge la casa di benzina - poi apre il gas Arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Volterra, 11 maggio 2024 – Non si rassegnava alla fine della relazione e per questo aveva cominciato a tempestare la ex con telefonate e messaggi. Dopo i continui rifiuti di lei, aveva assunto comportamenti così violenti da indurre la donna a rivolgersi ai carabinieri. Nonostante ciò, si è introdotto insua ed ha cosparso gli ambienti di, lasciando poi il gas della cucina aperto. Una tragedia sfiorata ed evitata soltanto grazie alla prontezza dei carabinieri: sono stati loro ad aprire le finestre, staccare la corrente elettrica e chiamare i vigili del fuoco, che per precauzione hanno fatto evacuare anche i vicini. Il protagonista della vicenda è un uomo che vive in uno dei comuni del territorio di Volterra, finito in manette con l’accusa di atti persecutori. Tutto è cominciato nel momento in cui la sua relazione con una giovane donna ...