Nadal eliminato da Hurkacz - ultima volta a Roma Standing ovation del Central - ma lui dice no alla festa in campo

Jannik Sinner out. Carlos Alcaraz out. Daniil Medvedev in forse. Novak Djokovic è un punto interrogativo. Nonostante i numeri da record registrati in fatto di presenze, l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia , al via dall’8 al 19 maggio, si ...

Re Rafa Nadal abdica e saluta Roma per l' ultima volta . Il dieci volte campione degli Internazionali dice addio al Foro Italico: decisiva la sconfitta in due set contro il polacco Hubert...

ATP Roma 2024: Rafael Nadal saluta gli Internazionali d’Italia, Hubert Hurkacz lo elimina nettamente - ATP Roma 2024: Rafael nadal saluta gli Internazionali d’Italia, Hubert Hurkacz lo elimina nettamente - Finiscono al secondo turno gli ultimi Internazionali d'Italia 2024 di Rafael nadal. Il maiorchino subisce un durissimo 6-1 6-3 dal polacco Hubert Hurkacz, ...