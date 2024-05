Macerata - investito in pieno centro | è caccia al pirata della strada che lo ha travolto

(Di sabato 11 maggio 2024)all'automobilistache ieri sera (10 maggio), intorno alle 19.40, ha trovolto un anziano nelabitato di, in Borgo San Giuliano.LEGGI...

Macerata - caccia all'automobilista pirata che ieri sera (10 maggio), intorno alle 19.40, ha trovolto un anziano nel centro abitato di Macerata , in Borgo San Giuliano. LEGGI...

Camila Giorgi scomparsa, la cerca anche il fisco italiano - Camila Giorgi scomparsa, la cerca anche il fisco italiano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Le Edizioni Unimc al Salone del libro di Torino per parlare di dissidenza e libertà di pensiero - Le Edizioni Unimc al Salone del libro di Torino per parlare di dissidenza e libertà di pensiero - Ospite d’onore dell’incontro organizzato dall’Ateneo sul tema del dissenso al centro congressi del Lingotto è stato il giornalista e scrittore Ezio Mauro, che ha tratteggiato un intenso ritratto di An ...

Macerata, anziano investito in pieno centro: è caccia al pirata della strada che lo ha travolto - macerata, anziano investito in pieno centro: è caccia al pirata della strada che lo ha travolto - macerata - Caccia all'automobilista pirata che ieri sera (10 maggio), intorno alle 19.40, ha trovolto un anziano nel centro abitato di macerata, in Borgo San Giuliano.