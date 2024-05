(Di sabato 11 maggio 2024) I dati Eurostat L'spende il 23% in più rispetto alladell'Unione europea per ledell'elettricità. Lo rivelano i dati Eurostat.

Nel 2023 gli Italia ni hanno speso per la sola bolletta elettrica, in media , oltre 960 euro, vale a dire - a parità di consumi - il 23% in più rispetto alla media europea. Il dato...

Bollette della luce, in Italia più care della media Ue - bollette della luce, in Italia più care della media Ue - (Adnkronos) – L’Italia spende il 23% in più rispetto alla media dell’Unione europea per le bollette dell’elettricità. Lo rivelano i dati Eurostat. Post Views: 37 Related posts: Scioperi dei mezzi, nov ...

Energia in Ue, per gli italiani il 23% più cara - Energia in Ue, per gli italiani il 23% più cara - Bolletta cara per gli italiani nel 2023. Hanno speso, in media, oltre 960 euro. A parità di consumi, è il 23% in più rispetto alla media europea. Il dato è stato calcolato da Facile.it tenendo in ...

Elettricità, come tornare al mercato tutelato: chi passa entro fine giugno risparmierà 130 euro - Elettricità, come tornare al mercato tutelato: chi passa entro fine giugno risparmierà 130 euro - Da luglio i clienti non vulnerabili passeranno nella fase graduale con prezzi inferiori a quelli di maggior tutela ...