I gol di Chinaglia e la saggezza del Maestro

(Di sabato 11 maggio 2024) Le parate di Pulici, le volate di Petrelli e Martini, le chiusure di Oddi e Wilson, la sapienza tattica di Frustalupi, gli spunti di Re Cecconi e Nanni, le prodezze di Garlaschelli, i guizzi geniali di D'Amico e i gol di, 24 in 30 partite, roba da record. Un miracolo italiano d'inizio Anni Settanta dove dominavano austerity, terrorismo e sanguinose battaglie politiche. Una cavalcata irripetibile quando ancora era possibile vincere con pochi soldi e tante idee, un gruppo animato da lucida follia costruito da Sbardella tra acquisti mirati e cessioni dolorose (Massa su tutti), grazie ai soldi di un imprenditore come Lenzini che si indebitò pur di vincere lo scudetto. Poi, Tommaso Maestrelli, capace di gestire una banda di pazzi, abile a trasformare le risse settimanali, in un gruppo inattaccabile la domenica pomeriggio. Senza dimenticare le innovazioni ...

