Forza Italia - la presentazione sul trenino che attraversa la città Lorenzi | Noi l’ala garantist - cattolica e liberale del centrodestra

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo. Si è tenuta, alle 10.30 di sabato 11 maggio, laufficiale della lista e dei candidati diper le elezioni comunali a Bergamo. Unaparticolare, fatta sulche ha accompagnato i candidati lungo il centro cittadino. Una mattinata di festa per il partito, ufficialmente sceso in campo nella coalizione dia supporto del candidato sindaco Andrea Pezzotta. Coalizione che, oltre a, comprende Lega, Fratelli d’, Lista Civica Pezzotta e Bergamo Ideale. Partiti che, nella mattinata di venerdì 10 maggio, erano tutti presenti al Comune di Bergamo per depositare ufficialmente le liste per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Giornate quindi molto speciali ...

Arezzo, 5 aprile 2024 - "L'esperienza del civismo ha segnato la politica locale degli ultimi anni, portando risultati di buon governo, base concreta per il consolidamento di una reputazione che ha meritato l'attenzione della politica nazionale. In ...

Domani la presentazione della Lista NOI per Misano Adriatico - Domani la presentazione della Lista NOI per Misano Adriatico - presentazione della Lista NOI per Misano Adriatico, sostenuta da Fratelli d’Italia e forza Italia, domani, domenica, alle 11.30, all’Agina Caffè, in Via Don Milani, a Misano Adriatico. Sarà presente ...

Zambelli (Forza Italia): “Un onore essere tra le promotrici del progetto Forza Nord” - Zambelli (forza Italia): “Un onore essere tra le promotrici del progetto forza Nord” - Sesto San Giovanni. Domenica 28 aprile a Sesto si è tenuta la presentazione ufficiale del comitato forza Nord, di cui è presidente Flavio Tosi, un’iniziativa nata all’interno di forza Italia “con ...

In Forza Italia nasce Forza Nord «per rilanciare la questione settentrionale» - In forza Italia nasce forza Nord «per rilanciare la questione settentrionale» - presentazione ufficiale domani mattina a Milano, ma l'idea è di Flavio Tosi che in questo modo ingrandisce la sua calamita per attirare i leghisti scontenti ...