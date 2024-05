Pmi Confindustria | L' Italia può crescere se cresce il Sud'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Per le imprese del Sud "ovviamente i problemi ci sono, sono tanti, complessi, articolati: da questo punto di vista siamo tutti chiamati a fare meglio a fare di più", sottolinea il presidente della Piccola Industriadella Campania, e vicepresidente nazionale, Pasquale Lampugnale, dal forum annuale delle piccole e medie imprese dial museo ferroviario di Pietrarsa.. "C'è bisogno però di una visione strategica, di una politica industriale che ponga in modo integrato e sinergico i tanti punti di forza che questi territori possono offrire". Come "queli di Napoli che da tempo aspetta grandi interventi di trasformazione, di rigenerazione e di riconversione che potrebbero far decollare veramente questa bellissima città". "Penso a Napoli Est, a Pompei, al centro storico, fino ad arrivare all'area di Bagnoli", evidenzia Lampugnale ...