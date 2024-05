Don Patriciello | De Luca? Ora i camorristi si sentiranno incoraggiati Grato a Meloni - vorrei parole anche da Schlein e Conte

(Di sabato 11 maggio 2024) “Un atto di bullismo del tutto gratuito”. Così don Maurizio, il parroco anticamorra di Caivano, ha commentato l’attacco subito dal governatore della Campania, Vincenzo De, che lo ha definito “il Pippo Baudo dell’area nord di Napoli con relativa frangetta”, additandolo in questo modo per la sua partecipazione al convegno con Giorgiasul premierato. “Da Denon ho ricevuto ancora le scuse. Niente”, ha rivelato il parroco all’agenzia di stampa Adnkronos, aggiungendo di essere “nto della solidarietà della“. “Ora per una questione civile e democratica – ha aggiunto – sarebbe bello che la stessa solidarietà arrivassedallae daperché questa offesa è fatta all’uomo, al prete, ad ...

