Formazioni ufficiali Cremonese-Atalanta: le scelte di Gasperini e Ballardini

Gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Cremonese per la 28° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri per conquistare la seconda vittoria consecutiva e avvicinarsi alla zona Champions; i grigiorossi per cercare di onorare l'impegno nonostante la Coppa Italia.

Cremonese-Atalanta: LE Formazioni ufficiali

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchietti, Lochoshvili; Pickel, Meite, Castagnetti, Benassi, Valeri; Tsadjout, Ciofani. Allenatore: Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Zappacosta, De Roon, ...

